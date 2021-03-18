В Роспотребнадзоре не исключили дальнейшего послабления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, когда в России могут ослабить введенные из-за пандемии ограничения. Свое мнение она высказала в интервью на телеканале «Россия 24».

По мнению руководителя ведомства, дальнейшее послабление ограничений может произойти к лету, при условии, что россияне сегодня продолжат соблюдать противоэпидемические меры.

«Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть»,

- приводит РБК слова Поповой.

Но между тем еще рано говорить об отмене масочного режима.

«Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья - по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается»,

- цитирует ТАСС главного государственного санитарного врача страны.

Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в Росси в целом стабилизируется, но еще остается напряженной. (фото Владимир Гердо, tass.ru)