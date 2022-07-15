В «Роскосмосе» сменился руководитель – вместо Рогозина пришел Борисов

Дмитрия Рогозина уволили с поста руководителя «Роскосмоса». Указ об освобождении от должности гендиректора космической госкорпорации подписал сегодня президент Владимир Путин. Рогозин возглавлял «Роскосмос» с 2018 года.

Новым руководителем назначили вице-премьера Юрия Борисова, курировавшего в правительстве космос и оборонную промышленность. Он работал вице-премьером более четырех лет. Указ о назначении подписал глава государства. (фото Сергей Мамонтов, ria.ru)