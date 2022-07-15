Рэпер Тимати станет совладельцем бывших кофеен Starbucks в России

Starbucks уходит, но на ее месте останутся кофейни. Свой российский бизнес американская компания продала ресторатору Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати, а также «Синдике», пишет Forbes.

Последняя компания принадлежит Арсену Канокову. Об этом рассказал изданию Антон Пинский. Но условия сделки он раскрывать не стал.

Известно, что использовать прежний бренд новые владельцы не смогут, как и технологии, а также продукцию Starbucks. Теперь кофейнями будут управлять россияне, в том числе Тимур Юнусов, известный как Тимати.

Американская компания приостановила поставки в Россию в марте и объявила, что закрывает кофейни. В мае она решила окончательно уйти. // Фото: pixabay.com