В РК подготовившим стобалльников по ЕГЭ педагогам заплатят 100 тысяч

Педагоги, подготовившие школьников, получивших максимальный балл на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), будут вознаграждены выплатой в размере 100 тысяч рублей.

Парфенчиков представил проект изменений в республиканский закон об образовании с целью повышения мотивации педагогов. Одной из ключевых мер в этом проекте является денежное поощрение, которое призвано стимулировать работу педагогов с учащимися.

В Карелии каждый год 20-25 обучающихся достигают максимального балла на ЕГЭ. В дополнение к этому, учителя, которые подготовили призеров Олимпиад, также получают дополнительные меры поддержки. //фото: freepik.com/yanalya/