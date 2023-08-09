В России вырос спрос на отдых в Мурманске, Архангельске и Костроме

За последний год доля отельных бронирований в в Мурманске, Архангельске и Костроме увеличилась вдвое.

Стоит также отметить, что значительно выросла популярность городов Южно-Сахалинска (его доля увеличилась на 66,7%), Зеленоградска (+58,4%), Горно-Алтайска (+56,2%) и Петрозаводска (+54,8%).

Замыкают верхнюю десятку наиболее привлекательных городов для туристов такие населенные пункты, как Суздаль (+53,3%), Ессентуки (+52,1%) и Вологда (+51,9%).

Следует также отметить, что по сравнению с августом прошлого года тенденция российских туристов обратить внимание на отдых в Красноярске (доля выросла на 50,2%), Пятигорске (+41,7%), Анапе (+37,5%), Кисловодске (+35,4%), Челябинске (+34,7%), Рязани (+33,3%), Екатеринбурге (+31,3%), Сочи (+30,5%) и Пскове (+20,0%) стремительно расширяется, передает Газета.ру.