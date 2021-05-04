В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщает портал DownDetector, который отслеживает перебои в работе популярных ресурсов.

Пользователи Telegram из России начали жаловаться на работу мессенджера в 11:16. Большая часть жалоб связана с невозможностью войти в мессенджер, также у пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений.

Telegram создан основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым в 2013 году.