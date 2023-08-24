В пятницу воздух в Карелии прогреется до 20 градусов

Завтра, 25 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-западным районам, кратковременный дождь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, у водоемов местами до +11°С, днем +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, преимущественно ясно.

В Сегеже до +18, ясно.

В Сортавале до +17, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»