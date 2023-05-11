В пятницу в Карелии станет еще жарче

В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +19, +21, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

12 мая в Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9,местами до -1, днем +17, +22, у водоемов местами +10,+15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +16;

В Кондопоге ночью +9, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +21;

В Олонце ночью +6, днем +18;

В Пудоже, Сортавале ночью +7, днем +20;

В Сегеже ночью +6, днем +21;

В Суоярви ночью +8, днем +21. // фото unsplash.com