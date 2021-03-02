В Пудоже директор муниципального учреждения осужден за хищения
Состоялся суд над директором муниципального учреждения, сообщает прокуратура Карелии.
44-летний житель Пудожа, в 2018 и 2019 годах дважды представил подложные авансовые отчёты и иные документы, подтверждающие расходы о якобы проведённых служебных выездных мероприятиях в Петрозаводске, за которые незаконно получил деньги – 25 950 рублей.
Суд признал руководителя виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с использованием служебного положения.
Подсудимый признал вину, полностью возместил причинённый ущерб, что учтено судом при назначении наказания в совокупности с другими смягчающими вину обстоятельствами.
Виновный оштрафован на 28 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото с сайта solreg.ru