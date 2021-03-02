В Пудоже директор муниципального учреждения осужден за хищения

Состоялся суд над директором муниципального учреждения, сообщает прокуратура Карелии.

44-летний житель Пудожа, в 2018 и 2019 годах дважды представил подложные авансовые отчёты и иные документы, подтверждающие расходы о якобы проведённых служебных выездных мероприятиях в Петрозаводске, за которые незаконно получил деньги – 25 950 рублей.

Суд признал руководителя виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с использованием служебного положения.

Подсудимый признал вину, полностью возместил причинённый ущерб, что учтено судом при назначении наказания в совокупности с другими смягчающими вину обстоятельствами.

Виновный оштрафован на 28 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото с сайта solreg.ru