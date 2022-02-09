В Пряже появится новое кладбище

Жителей поселка Пряжа волнует вопрос, связанный с существующим кладбищем. Граждане жалуются, что кладбище плохо содержится, и там скоро закончатся места для захоронений.

Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош сообщила, что в настоящий момент идет работа по формированию земельного участка под новое кладбище. Он расположен в непосредственной близости от действующего кладбища. На проведение работ по формированию участка необходимо 150 тысяч рублей.

Гаврош пообещала оказать Пряжинскому сельскому поселению финансовую поддержку, если у муниципалитета не хватит собственных средств. В 2022 году планируется завершить процедуру оформления земли под новое кладбище. Гаврош сообщила, что, по ее информации, сейчас ситуация с захоронением не критичная, и еще есть места под могилы. Фото pixabay.com/keesluising