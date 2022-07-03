В провинции Южная Карелия готовы разместить базу НАТО

Мэр финского города Лаппеенранты в провинции Южная Карелия Киммо Ярва готов разместить натовскую базу, сообщает РБК.

Городок, расположенный вблизи границы Финляндии и Россией, предлагает для этих целей свой аэропорт. Мэр считает, что объект подходит. Объясняет он свое предложение, которое можно считать показателем страха перед Россией, тем, что такой шаг и членство в альянсе дает ему чувство безопасности.

Напомним, Финляндию и Швецию подталкивали к вступлению в НАТО с начала российской спецоперации на Украине. Заявки были поданы в мае, но Турция тормозит процесс. Сейчас эти страны получили статус приглашенных. Фото: pxhere.