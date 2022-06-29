Три перехода на границе РФ и Финляндии будут работать круглосуточно

Три пункта перехода Финляндии на границе с Россией с 1 июля начнут работать круглые сутки. Об этом сообщили в финской погранслужбе.

График работы изменят пограничники Нуйямаа, Ваалимаа и Иматра, расположенных на границе с Ленинградской областью.

Это связано с тем, что Финляндия с 1 июля отменяет коронавирусные ограничения для въезда. Теперь не придется предъявлять сертификаты о вакцинации и сдавать ПЦР-тесты.

В Финляндии ожидают, что трафик на восточной границе из-з этого существенно увеличится. // Фото: pxhere.com