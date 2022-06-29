29 июня 2022, 16:19
Три перехода на границе РФ и Финляндии будут работать круглосуточно
Крупнейшие пограничные пункты изменят график с 1 июля в ожидании увеличения трафика
Три пункта перехода Финляндии на границе с Россией с 1 июля начнут работать круглые сутки. Об этом сообщили в финской погранслужбе.
График работы изменят пограничники Нуйямаа, Ваалимаа и Иматра, расположенных на границе с Ленинградской областью.
Это связано с тем, что Финляндия с 1 июля отменяет коронавирусные ограничения для въезда. Теперь не придется предъявлять сертификаты о вакцинации и сдавать ПЦР-тесты.
В Финляндии ожидают, что трафик на восточной границе из-з этого существенно увеличится. // Фото: pxhere.com