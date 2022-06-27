Четверо пересекли границу Карелии с Финляндией и запросили убежище

Четыре человека нелегально пересекли границу России и Финляндии и попросили убежище. Об этом сообщили в финской пограничной охране.

Инцидент произошел в Куйваярви, это на северо-востоке Финляндии. Финны уведомили о случившемся своих коллег в Калевальском районе Карелии.

Сейчас финская сторона расследует несанкционированное пересечение границы 26 июня. Параллельно в стране рассматривают заявление беглецов о предоставлении убежища. // Фото: pxhere.com