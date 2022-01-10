В праздники водители Петрозаводска нарушали правила перевозки детей

За прошедшие праздничные дни сотрудники ГИБДД Петрозаводска привлекли к ответственности 11 водителей, нарушивших правила перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за подобное нарушение полагается штраф в размере 3000 рублей.

Автомобилистам столицы Карелии стоит помнить, что перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) на переднем сидении легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Фото источника