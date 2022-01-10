10 января 2022, 15:11
В праздники водители Петрозаводска нарушали правила перевозки детей
Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 11 автомобилистов, подвергших риску юных пассажиров
За прошедшие праздничные дни сотрудники ГИБДД Петрозаводска привлекли к ответственности 11 водителей, нарушивших правила перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что за подобное нарушение полагается штраф в размере 3000 рублей.
Автомобилистам столицы Карелии стоит помнить, что перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) на переднем сидении легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Фото источника