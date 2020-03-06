В праздничные дни меняется расписание автобусов в Карелии

На время предстоящих праздников в расписании междугородних и пригородных рейсов автовокзала Петрозаводска произойдут корректировки.

Об изменениях с 6 по 9 марта напоминает «Карелавтотранс».

Также сообщается, что с 6 марта возобновляется ежедневный рейс №965 на Санкт-Петербург отправлением из Петрозаводска в 09:00, отправлением из Северной столицы в 17:20.

Уточняется, что на рейсе, как и на рейсе отправлением из столицы Карелии в 13:00, действует акционный тариф. Стоимость проезда между Петрозаводском и Петербургом составляет 500 рублей.