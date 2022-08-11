В посылке из Германии выявили предметы с нацистской символикой

Среди игрушек, детских рисунков, книг и прочих товаров в международной посылке новгородские таможенники выявили марки и открытки с изображением символики Третьего Рейха. Было возбуждено административное дело.

Согласно таможенной декларации, поступившей в адрес жителя Новгородской области, в международной посылке перемещались игрушки, детские рисунки, книги, печатная продукция, канцелярия и прочие товары общим весом более 19 кг. При досмотре таможенники обнаружили марки, открытки и конверты, содержащие изображения нацистской символики в виде свастики.

«Некоторые предметы содержали изображение Гитлера и иных руководителей Германии в годы Второй мировой войны. На других изображены вооружения, сцены боевых действий, люди в военной форме и орел, держащий в когтях свастику»,

- рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Получатель пояснил, что посылка была отправлена его дочерью, гражданкой ФРГ, для использования в личных целях. Однако товар, согласно законодательству, был изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Фото: sztu.customs.gov.ru.