В поселке Лахколампи построили новый ФАП

Работы по строительству ФАПа в посёлке Лахколампи Суоярвского муниципального округа полностью завершены. Их провели по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

ФАП принят в эксплуатацию. В ближайшее время оснастим его современным медицинским оборудованием и мебелью, получим все необходимые лицензии. К Новому году ФАП откроется и будет радовать жителей не одно десятилетие,

- отметил заместитель министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман, который побывал на объекте.

Ранее руководитель карельского Минздрава рассказывал о том, насколько важен новый медпункт для поселка: старое здание порядком обветшало и не отвечало современным стандартам оказания медпомощи.

Старый ФАП в поселке Лахколампи Суоярвского района уже не отвечает никаким требованиям. Ремонтировать такие здания нецелесообразно. А ведь помощь оказывается почти 600 жителям,

- сообщал на своей странице в социальных сетях Михаил Охлопков.

Напомним, что по нацпроекту в этом году построят и оснастят оборудованием врачебную амбулаторию в поселке Чална Пряжинского района и ФАП в поселке Энгозеро Лоухского района.

Фото: https://gov.karelia.ru