В поселке Чална выброшены на ветер 500 тысяч рублей и доверие жителей

Активисты ОНФ республики обратились в прокуратур с просьбой провести проверку по факту неэффективного использования средств при благоустройстве сквера Победы в поселке Чална Пряжинского района.

Проект благоустройства сквера стал одним из победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан. В конце 2020 территорию в районе улицы Первомайской начали благоустраивать, на что потратили 500 тысяч рублей. Но зона отдыха там так и не появилась.

«Как рассказали нам местные жители, плитку начали класть в декабре. Люди предупреждали власти, что весной такое благоустройство легко развалится. Так и случилось»,

- рассказали представители Народного фронта.

По словам местного депутата Елены Косолаповой, не все одобрили территорию, которую выбрали для благоустройства этого сквера. Она расположена у дороги с интенсивным автодвижением - много пыли и шума. Кроме того, уровень трассы гораздо выше данной территории и при непогоде стекающая с него вода размывает сквер. Требуется дополнительный дренаж.

Но и это еще не все. В начале 2021 года уложенные наспех дорожки утонули в огромной луже с талой водой, а затем были снесены трактором в две кучи, которые до сих пор остаются на месте. Такая бесхозяйственность, считают активисты, подрывает доверие жителей к подобным программам, поэтому они обратились в надзорное ведомство.