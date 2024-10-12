В поселках Вялимяки и Костамоярви дали свет

Поселки Вялимяки и Костамоярви снова обеспечены электроэнергией, сообщает администрация Лахденпохского района.

- Благодарим жителей за их терпение, выдержку и ожидание. Особая признательность ремонтным бригадам энергетиков — они провели трое суток без сна и отдыха, устраняя последствия на лесных просеках как ночью, так и днем,

— отмечается в сообщении.

В Вялимяки введено в работу насосное оборудование в автоматическом режиме. Котельная также возобновила штатный режим функционирования, перейдя с генератора на основное питание. // фото: unsplash.com