В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 26

Завтра, 17 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, на севере 0, +5°С, днем +17, +22°С, местами до +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +16, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, без осадков.

Ожидается небольшая геомагнитная активность. Фото mzgazeta.ru