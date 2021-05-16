Грозы и туманы ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 16 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Утром в отдельных районах туман. Днем местами гроза. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +14, +19°С, местами до +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +4+6, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото fotokto.ru