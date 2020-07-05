В понедельник воздух в Карелии прогреется до +24 градусов

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно. Ночью прогнозируется умеренный, днем небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы в пределах +13, +15. Днем потеплеет до +20, +22.

В Карелии 6 июля также облачно. В большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха +10, +15, на севере местами похолодает до +5. Днем +19, +24, на северо-западе местами до +15.

В Калевале ночью +9, днем +17;

В Кондопоге ночью +13, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +23;

В Олонце ночью +11, днем +22;

В Пудоже ночью +12, днем +24;

В Сегеже ночью +11, днем +22;

В Сортавале ночью +12, днем +21;

В Суоярви ночью +10, днем +21.

Ранее в МЧС предупреждали жителей и гостей республики о сильном ветре и дождях.