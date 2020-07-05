В понедельник воздух в Карелии прогреется до +24 градусов
В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно. Ночью прогнозируется умеренный, днем небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы в пределах +13, +15. Днем потеплеет до +20, +22.
В Карелии 6 июля также облачно. В большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха +10, +15, на севере местами похолодает до +5. Днем +19, +24, на северо-западе местами до +15.
В Калевале ночью +9, днем +17;
В Кондопоге ночью +13, днем +22;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +23;
В Олонце ночью +11, днем +22;
В Пудоже ночью +12, днем +24;
В Сегеже ночью +11, днем +22;
В Сортавале ночью +12, днем +21;
В Суоярви ночью +10, днем +21.
Ранее в МЧС предупреждали жителей и гостей республики о сильном ветре и дождях.