Ливни и сильный ветер обрушатся в понедельник на Карелию

Сильный ветер и дожди обрушатся на Карелию в ночь на 6 июля. О неблагоприятном погодном явлении жителей и гостей предупреждает МЧС по Карелии.

По информации Карельского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», со второй половины ночи 6 июля, начиная с западных районов, с сохранением в течение дня, местами по республике ожидаются сильные дожди. По южным и центральным районам прогнозируется усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Также, как сообщает Гидрометцентр России, в понедельник в нашей республике прогнозируется ливень и гроза.

По сообщению МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В министерстве сообщают, что существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Местным жителям рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.