В понедельник воздух в Карелии остынет до минус 21 градуса

В Петрозаводске в понедельник облачно, небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха -14, -16 в течение суток, сообщили в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -11, -16, местами до -21 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -14, днем -11;

В Кондопоге ночью -18, днем -14;

В Медвежьегорске ночью -17, днем -13;

В Олонце ночью -18, днем -13;

В Пудоже ночью -24, днем -18;

В Сегеже ночью -15, днем -11;

В Сортавале ночью -16, днем -12;

В Суоярви ночью -16, днем -13. (фото «Петрозаводск говорит»)