В понедельник воздух в Карелии остынет до минус 21 градуса
В Петрозаводске в понедельник облачно, небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха -14, -16 в течение суток, сообщили в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -11, -16, местами до -21 в течение суток.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -14, днем -11;
В Кондопоге ночью -18, днем -14;
В Медвежьегорске ночью -17, днем -13;
В Олонце ночью -18, днем -13;
В Пудоже ночью -24, днем -18;
В Сегеже ночью -15, днем -11;
В Сортавале ночью -16, днем -12;
В Суоярви ночью -16, днем -13. (фото «Петрозаводск говорит»)