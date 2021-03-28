В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 12 градусов

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем в диапазоне +8, +10. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо падать.

29 марта в Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов республики ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем временами порывистый Температура воздуха ночью +2, -3. Днем +3, +8, местами потеплеет до +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +6;

В Кондопоге ночью +2, днем +7;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +7;

В Олонце ночью +2, днем +7;

В Пудоже ночью +1, днем +7;

В Сегеже ночью 0, днем +7;

В Сортавале ночью +2, днем +6;

В Суоярви ночью +1, днем +5.

Ранее метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какое будет лето в России.