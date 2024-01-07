В понедельник в Карелии обещают метель

По данным карельского метеоцентра 8 января в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, ночью на юге западный, юго-западный умеренный. Температура ночью -16, -21°С, местами -23, -27°С, днем -6, -11°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Небольшой снег, утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

Температура ночью -18, -20°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет падать, во второй половине дня расти. // Фото: Петрозаводск говорит.