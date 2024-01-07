В Петрозаводске ожидается значительное потепление в ближайшие три дня
Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», прогнозы которого сбываются чаще, чем предсказания официальных синоптиков, описал погоду в столице Карелии на ближайшие три дня.
8 января: Облачно, небольшой снег.
(Снежный покров: 50 см)
Ветер З, 4-9 м/с, ночью -17...-19, днём -5...-7
Атмосферное давление 752 мм.рт.ст.
9 января: Облачно, снег, временами сильный.
(Снежный покров: 58 см)
Ветер Ю, 2-4 м/с, ночью -11...-13, днём -3...-5
Атмосферное давление 744 мм.рт.ст.
10 января: Облачно, небольшой снег.
(Снежный покров: 58 см)
Ветер ЮЗ, 2-4 м/с, ночью -15...-17, днём -5...-7
Атмосферное давление 749 мм.рт.ст.
Есть хорошая новость - будет тепло. Особенно по сравнению с прошедшими сильными морозами. Но есть новость и не очень - вернутся снегопады, а вместе с ними и неравная борьба за чистые дороги. // Фото: Петрозаводск говорит.