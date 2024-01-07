07 января 2024, 08:30
Трескучие морозы не покидают Карелию
Прогноз на Рождество дали синоптики Гидрометцентра РК
Переменная облачность, гололедица и мороз ожидаются сегодня в Карелии. Существенных осадков не будет, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер северо-западный и западный слабый. Температура воздуха днем составит -20, -25 градусов, а на севере республики будет до -15, -20 градусов.
В Петрозаводске небольшая облачность и без осадков, на дорогах гололедица. Ветер слабый северо-западный. Температура днем ожидается -20, -22 градуса. // фото: «Петрозаводск говорит»