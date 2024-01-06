Рождество в Карелии будет морозным

Переменная облачность, гололедица и мороз ожидаются 7 января в Карелии. Существенных осадков не будет, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер северо-западный и западный слабый. Температура воздуха ночью -27, -32 градуса, местами похолодает до -34, -39 градусов. Днем будет -20, -25 градусов, а на севере республики до -15, -20 градусов.

В Петрозаводске небольшая облачность и без осадков, на дорогах гололедица. Ветер слабый северо-западный. Температура ночью составит -29, -31 градус, днем ожидается -20, -22 градуса. // фото: «Петрозаводск говорит»