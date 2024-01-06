06 января 2024, 08:30
Сильные морозы компенсируются слабым ветром
Карельские синоптики дали прогноз погоды на 6 января
Переменная облачность ожидается сегодня в Карелии, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, морозно, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха днем составит -22, -27 градусов, местами -27, -32 градуса.
В Петрозаводске небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный и западный слабый. Температура днем будет -27, -29 градусов. // фото: pixabay.com