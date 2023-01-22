В понедельник в Карелии местами может пройти небольшой снег

В понедельник, 23 января синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но местами может пройти небольшой снег, сообщили в Карельской Гидрометеослужбе.

Температура воздуха в ночное время -9… -12°С, местами до -15ºС. Днем ртутный столбик термометра остановится на отметке от -4 до -9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ветер ожидается южных направлений 4-9 м/с, днем на севере региона он усилится до 6-11 м/с. На дорогах сохранится гололедица. О погоде на последнюю неделю января можно узнать в материале сайта «Петрозаводск говорит». // фото: freepik.