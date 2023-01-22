Последняя неделя января не оправдает свой «холодный» статус

Являясь по климату традиционно самой морозной в году, последняя неделя января не оправдает своего статуса, сообщили в Карельской Гидрометеослужбе.

По прогнозу синоптиков, в этот период сохранится крайне неустойчивая погода с перепадами атмосферного давления и температуры. Это будет обусловлено влиянием североатлантических циклонов.

Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 2-4℃. В середине недели – 25-26 января – вновь вернется мокрый снег, местами переходящие в дождь, а также усилится ветер. При этом месяц завершится очередным похолоданием, которое сохранится и в первые февральские дни. // фото: unsplash.