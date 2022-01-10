10 января 2022, 15:17
В поликлиниках и ФАПах Прионежья перестали оказывать плановую помощь
Режим работы медицинских учреждений Прионежского района изменили из-за высокой заболеваемости и угрозы омикрона
С понедельника, 10 января, в медицинских учреждениях Прионежского района приостановили оказание плановой помощи. Об этом сообщили на портале Республиканской больницы им. В. А. Баранова.
Во всех поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах ввели усиленный режим работы. Это сделали из-за большого количества респираторных заболеваний и под угрозой скорого прихода штамма коронавируса омикрон.
Что касается временного прекращения плановой медицинской помощи, то в сообщении уточняют, что в медучреждениях пока не будут проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com