В поликлиниках и ФАПах Прионежья перестали оказывать плановую помощь

С понедельника, 10 января, в медицинских учреждениях Прионежского района приостановили оказание плановой помощи. Об этом сообщили на портале Республиканской больницы им. В. А. Баранова.

Во всех поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах ввели усиленный режим работы. Это сделали из-за большого количества респираторных заболеваний и под угрозой скорого прихода штамма коронавируса омикрон.

Что касается временного прекращения плановой медицинской помощи, то в сообщении уточняют, что в медучреждениях пока не будут проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com