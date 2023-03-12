В петрозаводской поликлинике обновили чащу бассейна

В отделении реабилитации петрозаводской поликлиники № 2 обновили чашу и борта бассейна. По словам главы минздрава республики Михаила Охлопкова, там установлена ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воды, что позволит использовать хлор в меньшем количестве.

Кроме того, в этом году для поликлиники планируют приобрести 39 единиц различного оборудования. В этот список входит экзоскелет, велоэргометр, различные тренажеры, предназначенные для восстановления пациентов.

Министр также напомнил, по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в прошлом году оснащены специальными аппаратми Городская детская больница и Пряжинская ЦРБ. В текущем году на реализацию данной программы выделено 223 млн рублей – почти на 100 млн больше. / Фото: vk.com/mihailohlopkov.