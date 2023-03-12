Многие родители поддерживают создание театров в петрозаводских школах

Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Петрозаводске – таковы данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сторонниками создания театра является каждый второй петрозаводчанин, тогда как каждый пятый выступает против, считая, что в сфере образования есть более насущные проблемы.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что к 2024 году в каждой школе появится свой театр. Эту инициативу поддержал 61% родителей петрозаводских школьников. Против выступили 18%. Свою позицию респонденты объяснили перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы. / Фото: freepik.