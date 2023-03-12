Полный круг солнечного гало запечатлели в Петрозаводске

Уникальное природное явление запечатлела на фото жительница Карелии Арина Степенная. Кадрами землячка поделилась в соцсети ВК на своей странице.

«Гало показало себя во всей красе – был виден полный радужный круг от солнца. В том числе, и верхняя касательная – радужное свечение»,

- прокомментировала Арина свои фотографии.

Напомним, гало – редкое оптическое явление, во время которого вокруг небесного светила возникает светящееся кольцо. К слову, еще реже из-за преломления света в кристаллах гало оно бывает радужным. В этот раз фотографу повезло его запечатлеть. / Фото: Арина Степенная.