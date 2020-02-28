В петрозаводском общежитии произошел пожар из-за незатушенного окурка

Сегодня, 28 февраля, студенты, проживающие в общежитии Карельского колледжа культуры и искусств на улице Анохина, 1, обратили внимание на задымление. Оказалось, что в здании горит мусоропровод. Инцидент произошел около 6 утра.

Как рассказал нам источник, близкий к МЧС по РК, пожар в студенческом общежитии опасности не представлял. Произошло небольшое задымление.

«Пожарные выехали на место ЧП сразу же, как сработала сигнализация. Выезд сразу же нескольких машин объясняется тем, что на любое возгорание, где есть скопление людей, по инструкции выезжают усиленные силы пожарных»,

– сказал он.

Фото: Симон Каява



По словам собеседника портала «Петрозаводск говорит», загорелся мусоропровод на верхнем этаже. Небольшое возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут. Предварительная причина – неосторожно брошенный окурок. Стоит отметить, что студенты не умеют пользоваться мусоропроводом. Он оказался забит между вторым и третьим этажами здания. Именно этот мусор стал тлеть и дымить.