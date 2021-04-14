В Петрозаводске задержаны матерившиеся в гипермаркете подростки

Вечером 12 апреля на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в одном из гипермаркетов Петрозаводска нажата тревожная кнопка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место выехали бойцы силового ведомства. Выяснилось, что двое подростков - посетителей гипермаркета - нарушали общественный порядок, не реагировали на замечания окружающих и активно использовали нецензурную брань.

Малолетние дебоширы были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии