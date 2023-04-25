В Петрозаводске задержали водителя с 200 неоплаченными штрафами

Инспекторы ГИБДД остановили в Петрозаводске автомобиль УАЗ под управлением 48-летнего водителя. В ходе проверки документов выяснилось. Что у мужчины есть неоплаченные штрафы.

В отношении нарушителя вынесли восемь протоколов за уклонение от административного наказания. Автомобилиста задержали до решения суда.

В ГИБДД сообщили, что ранее в службу судебных приставов было направлено 200 постановлений об административных правонарушениях для принудительного взыскания задолженности с водителя. Петрозаводчанин накопил штрафов на более чем 150 000 рублей. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска