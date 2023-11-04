В Петрозаводске выпал волосатый снег (Nix hirsutum). Наблюдать это природное явление можно нечасто, раз в 100-120 лет. Об этом на своей странице рассказал фотограф и журналист Игорь Подгорный.

Так называемый волосатый снег или снежные волосы - действительно редкое явление. Образуется на гниющей древесине при высокой влажности и температуре ниже нуля из-за грибка Exidiopsis effusa.

Грибок, разлагая древесину, вырабатывает сложные молекулы, которые препятствуют образованию крупных кристаллов льда. Впервые это явление описал еще в 1918 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер.

Волоски на ощупь мягкие и ломкие. Сами по себе они очень хрупкие, но свою форму могут поддерживать на протяжении нескольких часов или даже дней (если сохраняется нужная температура). // Фото: Игорь Подгорный.