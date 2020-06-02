В Петрозаводске вор продал за бесценок дорогой велосипед

34-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. В конце мая он обнаружил, что его велосипед, который хранился в подъезде, пропал. Аппарат стоил 16 700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 30-летний мужчина. Он признался, что заметил велосипед, когда заходил в гости к другу. На обратном пути он выкатил транспорт из подъезда и уехал на нем домой, а потом продал по объявлению за тысячу рублей.

Полицейские установили, что мужчина причастен к еще одной краже велосипеда. Ведется следствие, подозреваемый задержан.