02 июня 2020, 12:01
В Петрозаводске вор продал за бесценок дорогой велосипед
Полицейские столицы Карелии установили подозреваемого в хищении двухколесных транспортных средств
34-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. В конце мая он обнаружил, что его велосипед, который хранился в подъезде, пропал. Аппарат стоил 16 700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 30-летний мужчина. Он признался, что заметил велосипед, когда заходил в гости к другу. На обратном пути он выкатил транспорт из подъезда и уехал на нем домой, а потом продал по объявлению за тысячу рублей.
Полицейские установили, что мужчина причастен к еще одной краже велосипеда. Ведется следствие, подозреваемый задержан.