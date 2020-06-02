Троих попавших на видео мужчин разыскивает полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска разыскивает троих пассажиров автомобиля, подозреваемых в совершении имущественного преступления на одной из автозаправочных станций города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчины попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных на АЗС. Один из них в маске, двое других - без.

Всех, кто что-либо знает об этих людях, полиция просит звонить по номерам телефонов: +7-953-535-55-10 или +7-911-409-00-17. Конфиденциальность гарантируется.