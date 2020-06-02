02 июня 2020, 11:05
Троих попавших на видео мужчин разыскивает полиция Петрозаводска
Стражи порядка просят жителей карельской столицы помочь найти возможных злоумышленников
Полиция Петрозаводска разыскивает троих пассажиров автомобиля, подозреваемых в совершении имущественного преступления на одной из автозаправочных станций города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Мужчины попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных на АЗС. Один из них в маске, двое других - без.
Всех, кто что-либо знает об этих людях, полиция просит звонить по номерам телефонов: +7-953-535-55-10 или +7-911-409-00-17. Конфиденциальность гарантируется.