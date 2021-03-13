В Петрозаводске установилась весенняя погода

В Петрозаводске установилась типичная весенняя погода. По информации сайта, в ближайшие две недели температура воздуха днем будет колебаться от +3 до -2 градусов.

Ночью будет холоднее – от +1 до -8. Максимальное понижение температуры прогнозируется 20 марта. При этом еще недавно, 9 марта, в Петрозаводске был побит температурный рекорд 1945 года: ночью воздух остыл до -29,4 градусов.

Долгосрочный прогноз на месяц показывает, что с конца марта в Петрозаводске днем установятся плюсовые температуры. Кроме того, ожидается солнечная погода. // Фото: pixabay.com