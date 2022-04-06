В Петрозаводске существенно потеплеет, но пойдет дождь

В пятницу карельская столица окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». На улице станет заметно теплее и пойдет дождь.

Днем 8 апреля температура воздуха может повыситься до отметки +7, +9 градусов, прогнозируется юго-восточный ветер 4-9 м/с, порывами до 14 м/с.

Синоптики предупреждают об интенсивном таянии снега. (фото pixabay.com, PHR013)