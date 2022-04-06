Небольшие снегопады пройдут местами в Карелии

Сегодня, 6 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, +4°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, к вечеру до -11, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже 0-3, к вечеру до -9, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале 0-4, пасмурно, возможен небольшой снег.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/JillWellington