В Петрозаводске стартовали работы по озеленению

Сотрудники Городского комбината благоустройства ежедневно ведут работу по содержанию общественных территорий Петрозаводска. Мероприятия проходят в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на Левашовском бульваре подрядчик высаживает кусты блестящего кизильника. Здесь и на бульваре Победы также приступили к ремонту скамеек. Красят скамейки в парке Ямка и на Онежской набережной. В Центре, на Кукковке и Ключевой сотрудники комбината ухаживают за клумбами с многолетними растениями.

Кроме того, подрядчик следит за чистотой общественных территорий. Сегодня убирают мусор в парках Лесной Ключ, Каменный Бор, Зеленый Берег, Лососинском, на набережной Варкауса, аллеях Кондопожской и Дружбы, а также на Судостроительной улице. Вручную и механизировано подметают элементы пешеходной инфраструктуры на аллеях Березовой, Отцов и Дружбы, в Голиковском парке, на бульваре Победы, в сквере Каскад и на велодорожке, связывающей разные районы города. Фото мэрии Петрозаводска