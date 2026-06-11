В Петрозаводске стартовали продажи в новом корпусе ЖК «Каскад»

Особенность квартир в новом доме от строительной компании «Век» - концепция свободных планировок

Фото: СК "Век"

Строительная компания «Век», известный и надежный застройщик с многолетним опытом, объявляет о старте продаж во втором корпусе жилого дома №14 в ЖК «Каскад». Это событие - отличная новость для тех, кто желает осуществить современное, продуманное и выгодное вложение в комфортную жизнь своей семьи.

Второй корпус дома №14 — это 154 квартиры от уютных однокомнатных до просторных четырёхкомнатных. Пять подъездов с переменной высотностью в 7-9 этажей, где всего четыре квартиры на этаже. Особенность нового корпуса — концепция свободных планировок, что дает будущим собственникам полную свободу выбора: реализовать продуманный проект от застройщика или создать уникальную собственную планировку, идеально подходящую под состав и привычки семьи.

Строительная компания «Век» уделила максимум внимания инженерному оснащению дома и продуманности в деталях.

В части квартир будут выполнены «французские балконы» с панорамным остеклением в пол, наполняющие помещения светом. Для сохранения эстетики и тепла здесь используются современные конвекторы, встроенные в пол.

Удобство хранения: в доме предусмотрены кладовые помещения. В каждом подъезде обустроены колясочные и велосипедные комнаты.

Надежные коммуникации: дом подключен к центральным сетям города. Водоснабжение от сетей города гарантирует стабильное качество воды. Продуманная система вентиляции создает здоровый микроклимат в квартирах. В доме предусмотрена собственная газовая котельная, что обеспечит круглый год горячей водой без отключения и низкими коммунальными платежами.

Спокойствие и комфорт: ландшафтный дизайн благоустройства с уникальными малыми архитектурными формами, тренажёрами и озеленением. Внутренняя дворовая территория закрыта от посторонних лиц и от автомобилей. В подъездах установлены бесшумные лифты, а современные домофоны обеспечивают покой и защищенность и жителей каждой квартиры.

Подземный паркинг - гарантия безопасности автомобиля и удобства его владельца.

Покупка квартиры в новом корпусе — это не только шаг к комфортной и счастливой жизни в окружении леса с развитой инфраструктурой рядом, но и взвешенное финансовое решение. Сейчас цены от застройщика максимально привлекательны. В следующем году ожидается их рост из-за повышения НДС, инфляции и удорожания материалов.

«Каскад» от компании «Век» («Элита строительного комплекса России») — один из самых красивых жилых комплексов в Петрозаводске. У вас есть возможность приобрести квартиру мечты или коммерческую недвижимость по оптимальной цене на старте продаж.

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Телефон отдела продаж: +7 (8142) 33-00-43

Условия покупки и специальные предложения можно найти на сайте Vek-kvartira.ru в разделе «новости».

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