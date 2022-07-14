В Петрозаводске стартовал проект «Родная Карелия, только вперед!»
Автор: Александр Овчинников
Когда-то полководец Александр Васильевич Суворов воскликнул: «Петрозаводск знаменит!». С тех пор как была произнесена эта фраза прошли сотни лет. В истории города были взлеты, славные страницы и проблемные годы, чего уж тут скрывать. Было… Именно было. И раны «лихих девяностых» надо как-то зализывать. И идти вперед.
Но каков он, Петрозаводск сегодняшний? Как и чем он живет? Да и не только Петрозаводск – вся Карелия? Как узнать об этом?
Уникальный экскурсионный проект
Мы все привыкли к традиционным экскурсиям, когда гиды много рассказывают об истории того же Петрозаводска, иногда перемежая свои рассказы забавными историческими байками и анекдотами (нет-нет, я это не в осуждение пишу, это тоже надо), и совсем немного времени уделяют жизни современного города. А ведь она не менее интересна, чем седая история.
Именно на современность и делает упор Карельское отделение Всероссийского общества «Знание», которое разработало просветительский экскурсионный проект «Родная Карелия, только вперед!». Ее разработчики – Наталья Патроева и Анна Скоропадская.
И вот принципиальное его отличие от классических экскурсий как раз в том, что здесь рассказ идет о настоящем и будущем. О том, что сделано за последние годы в Карелии.
И начали свой проект популяризаторы современности со столицы республики. С Петрозаводска. Экскурсии проводятся с 7 июля. И вот новый городской тур.
Первая «ласточка»
13 июля от площади Ленина в Петрозаводске отошел уютный экскурсионный автобус.
Это была первая экскурсия по новому просветительскому проекту. Всего их на первом этапе предусматривается несколько, а затем, если будет интерес, а он, думаю, будет, проект продолжится. Несколько месяцев обкатки потом – в системе.
Со всех сторон мы слышим, что все у нас не очень хорошо. Но так ли это?
За два последних года ни одной жизни новорожденных в Карелии не потеряли
Этот факт поразил экскурсантов. Но так оно и есть. С появлением Республиканского перинатального центра в Петрозаводске – а он был возведён в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, младенческая смертность в республике сошла на «нет».
Глава Карелии Артур Парфенчиков, как оказалось, хороший лоббист. Федеральные средства помогли появиться в республике этому медицинскому учреждению, оснащенному самым современным оборудованием.
Сейчас здесь спасают самых «тяжелых», совсем недоношенных младенцев. Все бесплатно. Работают методы дистанционного консультирования. Есть своя гинекология, своя профессиональная анестезиология-реанимация. Налажена тесная связь с районами. Подготовлены 69 медицинских специалистов, включая 46 врачей и 23 средних медицинских работника.
Одна из экскурсанток, женщина преклонного возраста, заметила:
В наше время такого не было. Мечтать даже об этом было нельзя…
Я ее спросил: «А вы знали, что такой центр есть в Карелии?» - «Нет…»
«А что, вторая площадка ОТЗ жива?» - «Конечно!»
Действительно, многие жители Петрозаводска были уверены, что «вторая» площадка Онежского тракторного завода буквально «умерла». Но это не так.
Глава Карелии провел действительно большую и профессиональную работу по возрождению этого промышленного района Петрозаводска.
Как-то он упомянул, что возрождение ОТЗ на его «второй» площадке – его «дело чести».
И Артур Парфенчиков добился своего. Он привлек белорусских инвесторов, федеральные деньги. И на второй площадке начали собирать лесозаготовительную технику. Реанимируются старые цеха, создаются рабочие места. В условиях санкций разрабатывается новая логистика поставки комплектующих.
Более того, «Сегежа груп» рассматривает возможность заключить крупный контракт на поставку современных машин, что будет выпускать «Амкодор-Онего».
Сказка? Да нет, не сказка. В этом убедились те, кто приехал посмотреть, как рождается реальность. Проект долговременный и солидный. Общая стоимость – 14 миллиардов рублей.
Один из присутствующих на экскурсии, житель микрорайона Ключевая («вторая» площадка ОТЗ там недалеко находится) спросил: «То есть она жива?» Специалист предприятия просто ответил: «Да, конечно».
На Южной промышленной зоне Петрозаводска жители столицы Карелии посмотрели, как работает технопарк по обработке камня. Инвестиции – 400 миллионов рублей, федеральные и региональные. А общая стоимость проекта – полмиллиарда.
Конкретно, эффективно. Поддержано Главой республики и региональным правительством. Новые рабочие места, хорошие зарплаты. Интерес у международных партнёров к проекту.
«Проект нужный и цель его ясна».
Побывали экскурсанты и в новой петрозаводской школе №55 на Древлянке. Недавно построена при непосредственной поддержке Артура Парфенчикова. В современном, уютном и великолепно оснащенном учебном заведении. И очень нужном столице Карелии.
Посетили Карельский музей изобразительных искусств, который совсем недавно был отремонтирован при содействии властей Карелии.
На экскурсии побывали и депутаты Петрозаводского городского Совета во главе с его Председателем Надеждой Дрейзис.
Чем ценен этот образовательный проект? Он помогает людям, жителям Петрозаводска понять, что Карелия развивается, что создаются новые рабочие места. Что есть перспектива. Это реально можно увидеть собственными глазами. Цель ясная и проект нужный.