В Петрозаводске стартовал проект «Родная Карелия, только вперед!»

Автор: Александр Овчинников

Когда-то полководец Александр Васильевич Суворов воскликнул: «Петрозаводск знаменит!». С тех пор как была произнесена эта фраза прошли сотни лет. В истории города были взлеты, славные страницы и проблемные годы, чего уж тут скрывать. Было… Именно было. И раны «лихих девяностых» надо как-то зализывать. И идти вперед.

Но каков он, Петрозаводск сегодняшний? Как и чем он живет? Да и не только Петрозаводск – вся Карелия? Как узнать об этом?

Уникальный экскурсионный проект

Мы все привыкли к традиционным экскурсиям, когда гиды много рассказывают об истории того же Петрозаводска, иногда перемежая свои рассказы забавными историческими байками и анекдотами (нет-нет, я это не в осуждение пишу, это тоже надо), и совсем немного времени уделяют жизни современного города. А ведь она не менее интересна, чем седая история.

Именно на современность и делает упор Карельское отделение Всероссийского общества «Знание», которое разработало просветительский экскурсионный проект «Родная Карелия, только вперед!». Ее разработчики – Наталья Патроева и Анна Скоропадская.

И вот принципиальное его отличие от классических экскурсий как раз в том, что здесь рассказ идет о настоящем и будущем. О том, что сделано за последние годы в Карелии.

И начали свой проект популяризаторы современности со столицы республики. С Петрозаводска. Экскурсии проводятся с 7 июля. И вот новый городской тур.

Первая «ласточка»

13 июля от площади Ленина в Петрозаводске отошел уютный экскурсионный автобус.

Это была первая экскурсия по новому просветительскому проекту. Всего их на первом этапе предусматривается несколько, а затем, если будет интерес, а он, думаю, будет, проект продолжится. Несколько месяцев обкатки потом – в системе.

Со всех сторон мы слышим, что все у нас не очень хорошо. Но так ли это?

За два последних года ни одной жизни новорожденных в Карелии не потеряли

Этот факт поразил экскурсантов. Но так оно и есть. С появлением Республиканского перинатального центра в Петрозаводске – а он был возведён в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, младенческая смертность в республике сошла на «нет».

Глава Карелии Артур Парфенчиков, как оказалось, хороший лоббист. Федеральные средства помогли появиться в республике этому медицинскому учреждению, оснащенному самым современным оборудованием.

Сейчас здесь спасают самых «тяжелых», совсем недоношенных младенцев. Все бесплатно. Работают методы дистанционного консультирования. Есть своя гинекология, своя профессиональная анестезиология-реанимация. Налажена тесная связь с районами. Подготовлены 69 медицинских специалистов, включая 46 врачей и 23 средних медицинских работника.

Одна из экскурсанток, женщина преклонного возраста, заметила:

В наше время такого не было. Мечтать даже об этом было нельзя…

Я ее спросил: «А вы знали, что такой центр есть в Карелии?» - «Нет…»

«А что, вторая площадка ОТЗ жива?» - «Конечно!»

Действительно, многие жители Петрозаводска были уверены, что «вторая» площадка Онежского тракторного завода буквально «умерла». Но это не так.

Глава Карелии провел действительно большую и профессиональную работу по возрождению этого промышленного района Петрозаводска.

Как-то он упомянул, что возрождение ОТЗ на его «второй» площадке – его «дело чести».

И Артур Парфенчиков добился своего. Он привлек белорусских инвесторов, федеральные деньги. И на второй площадке начали собирать лесозаготовительную технику. Реанимируются старые цеха, создаются рабочие места. В условиях санкций разрабатывается новая логистика поставки комплектующих.

Более того, «Сегежа груп» рассматривает возможность заключить крупный контракт на поставку современных машин, что будет выпускать «Амкодор-Онего».

Сказка? Да нет, не сказка. В этом убедились те, кто приехал посмотреть, как рождается реальность. Проект долговременный и солидный. Общая стоимость – 14 миллиардов рублей.

Один из присутствующих на экскурсии, житель микрорайона Ключевая («вторая» площадка ОТЗ там недалеко находится) спросил: «То есть она жива?» Специалист предприятия просто ответил: «Да, конечно».

На Южной промышленной зоне Петрозаводска жители столицы Карелии посмотрели, как работает технопарк по обработке камня. Инвестиции – 400 миллионов рублей, федеральные и региональные. А общая стоимость проекта – полмиллиарда.

Конкретно, эффективно. Поддержано Главой республики и региональным правительством. Новые рабочие места, хорошие зарплаты. Интерес у международных партнёров к проекту.

«Проект нужный и цель его ясна».

Побывали экскурсанты и в новой петрозаводской школе №55 на Древлянке. Недавно построена при непосредственной поддержке Артура Парфенчикова. В современном, уютном и великолепно оснащенном учебном заведении. И очень нужном столице Карелии.

Посетили Карельский музей изобразительных искусств, который совсем недавно был отремонтирован при содействии властей Карелии.

На экскурсии побывали и депутаты Петрозаводского городского Совета во главе с его Председателем Надеждой Дрейзис.