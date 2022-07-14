Карельские политологи могут получить национальную премию

Стартовал прием заявок на II Национальную премию молодых политологов России «Дигория». Участвовать могут дипломированные специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно. Победители и лауреаты премии получат право принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория» вне конкурсного отбора.



По мнению кандидата философских наук и доцента кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ПетрГУ, а также председателя Карельского регионального отделения Российского общества политологов Александра Ильина, такие конкурсы очень важны для молодых политологов.

Фото: https://petrsu.ru

Дигория – это площадка для тех, кто профессионально интересуется политикой. Она помогает тем, что дает возможность общаться политологам-сверстникам для сотрудничества в создании новых трудов,

– отметил Александр Юрьевич.



По словам Ильина, он уже отправил несколько писем своим выпускникам, с целью предложить им участие в премии.



Сама премия включает в себя несколько номинаций: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Один человек может направить только одну заявку на одну номинацию.



Претендентам на номинацию «Политические исследования» нужно рассказать о своих исследованиях в области социально-гуманитарных наук, приложив к заявке топ-3 авторских научных статей. Рассматривают материалы только за период с 1 января 2020 года по 1 июля 2022 года.



В номинации «Политические технологии» необходимо показать свой опыт участия в политических и избирательных кампаниях. Обязательно нужна характеристика от вышестоящего руководителя с контактными данными.



А чтобы стать участником в номинации «Политические коммуникации», требуется показать свои наработки в соцсетях и приложить к заявке характеристику от руководителя. Партнером этой номинации выступит АНО «Диалог» и будет оценивать представленные на премию работы кандидатов.



Подать заявку на участие можно до полуночи 18 июля 2022 года по ссылке. Для этого нужно создать портфолио, иметь высшее образование в области политологии и иметь опыт изучения политических дисциплин.



Победителей объявят на форуме «Дигория», который пройдет с 9 по 14 августа 2022 года.

