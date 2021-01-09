В Петрозаводске сражаются с последствиями снегопадов

Городской комбинат благоустройства продолжает уборку снега на объектах пешеходной инфраструктуры карельской столицы. Как сообщает мэрия Петрозаводска, активные работы проведены на выходах к Лососинскому шоссе, в переулке Попова, в парках Патриот, Зелёный Берег, Беличий Остров, Губернаторский сад, Ямка, Голиковский, 70-летия Победы, на аллеях Берёзовая, Энтузиастов, Дружбы, в сквере Ивана Молчанова, на городской велодорожке.

Очищена территория у памятников в скверах Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Александра Шотмана, Петра Анохина, Марии Мелентьевой, у родников в парке Лесной Ключ и на Вольной улице.

Мобильные бригады убрали снег и обработали противогололёдными материалами лестничные спуски на проспектах Октябрьский (дома 9 и 13), Первомайский (дома 9 и 31), Лесной, улицах Вольная, Анохина, Фрунзе, в том числе к железнодорожному тоннелю, в парках Лососинский, Зарецкий, Ямка, на Ключевском шоссе и набережной Ла-Рошель.

За качеством и оперативностью работ в рамках муниципального контракта ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ. О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры просят сообщат в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. // Фото: Мэрия Петрозаводска